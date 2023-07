Il ministero delle Imprese e del Made in Italy e De Nora Italy Hydrogen Technologies (“Dnhit”) hanno firmato il decreto di concessione che riconosce a Dnhit un importo pari a euro 32.250.000,00 in forma di contributo alla spesa a valere sul fondo istituito dal ministero per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di ...