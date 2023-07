Sull'allegato gare alladi oggi, si trova l'avviso di progetto eolico offshore presentato alla Capitaneria di porto di Bari. Sul sito della Capitaneria, tuttavia, non c'è traccia del progetto. Dall'avviso della Guue, emerge che il progetto sarà composto da 108 aerogeneratori per una capacità complessiva di 1.620 MW, e c...