La società svizzera Bkw ha acquisito un progetto eolico autorizzato in Puglia che comprende due impianti (Cerignola Nord e Cerignola Sud) con una capacità combinata prevista di 130 MW per 31 turbine. La costruzione dei parchi eolici, si legge in una nota, inizierà nel 2024 e la loro entrata in funzione è prevista alla fine del 2025. Con questo inve...