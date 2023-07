Antitrust e biocarburanti, il ruolo della Staffetta

“Il valore di questa importante componente del prezzo è passato da 20 €/mc del 2019 a circa 60 €/mc di oggi e ha un impatto sui prezzi alla pompa di circa 2 miliardi di euro”. Lo scrive l'Antitrust nel comunicato relativo all'istruttoria sui biocarburanti diffuso ieri sera. Il costo del “bio” è dunque una “importante componente” del prezzo alla pompa. Se ne deduce che la sua pubblicazione risponde a un interesse pubblico. Tanto è l'interesse che la stessa Autorità, nel comunicato, sottolinea l'aumento del costo, citando i dati pubblicati dalla Staffetta e individuati come possibile strumento di coordinamento tra le compagnie. Confermando così indirettamente che le informazioni pubblicate dalla Staffetta hanno un indubbio interesse giornalistico e rispondono a un'esigenza di informazione su un mercato rilevante per la generalità dei cittadini, su cui altrimenti non ci sarebbero notizie di sorta.

Quello che l'Agcm contesta alle compagnie sono i “contestuali aumenti di prezzo – in gran parte coincidenti – che potrebbe (sic) essere stata determinata da scambi di informazioni diretti o indiretti tra le imprese interessate, anche attraverso articoli pubblicati su Staffetta Quotidiana, noto quotidiano di settore”. Il cuore dell'indagine è spiegato in poche righe: secondo l'Autorità, i principali operatori petroliferi “si sarebbero coordinati nella determinazione del valore della componente bio necessaria per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in vigore”.

Quanto al ruolo della Staffetta, che non è oggetto dell'indagine, l'editore Giovanni Goffredo Borromeo sottolinea che “Staffetta Quotidiana ribadisce la correttezza, la professionalità e l'indipendenza del proprio operato, nello svolgere la propria missione di giornale specializzato con oltre 90 anni di esperienza. Tutte le informazioni in questione sono pubblicate e rispondono a un preciso interesse giornalistico”.