Tempi di commercializzazione più brevi rispetto alle centrali utility scale e più flessibilità su connessioni, autorizzazioni e forniture sono i fattori che hanno reso il solare di piccola taglia uno dei segmenti in più rapida crescita per Edp, che intende investire in quest'ambito 2,5 miliardi di euro da qui al 2026 per installare 4 GW.Già oggi,...