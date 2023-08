L'eolico offshore galleggiante potrebbe rappresentare un valido contributo all'indipendenza e alla sicurezza energetica dell'Italia e al raggiungimento del target 85 GW rinnovabili del Piano 2030 del settore elettrico elaborato da Elettricità Futura in coerenza con il REPowerEU. Per considerarne il potenziare, ed in particolare gettare luce sul pos...