Elettricità: in luglio consumi deboli, prezzi in rialzo

Il caldo di luglio non ha impedito ai consumi di elettricità di chiudere in leggera flessione rispetto al corrispondente mese del 2022, in una congiuntura caratterizzata da prezzi in ripresa rispetto a giugno per la maggior incidenza di fonti più costose sul mix, e nonostante una lieve contrazione dei prezzi del gas. E' quanto emerge dai principali...