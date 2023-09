Oggi Enea ha fatto sapere di aver avviato una linea di ricerca sui carburanti sintetici e, in particolare, sul cherosene sintetico per il trasporto aereo. Enea, insieme con il Politecnico di Milano, progetterà anche un impianto pilota per la produzione di e-fuel, utilizzando i fondi del Piano operativo di ricerca sull'idrogeno rinnovabile finanziat...