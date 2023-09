Terna ha assegnato a Prysmian il contratto, del valore di circa 630 milioni di euro, per la fornitura e la posa in opera dei cavi sottomarini e interrati dell'Adriatic Link, collegamento Hvdc (corrente continua ad alta tensione) tra Abruzzo e Marche da 1000 MW di potenza, lungo circa 250 km, di cui 210 km sottomarini, per un investimento complessiv...