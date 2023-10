I numeri per l'accisa mobile ci sono ma il governo non è intenzionato a tagliare le aliquote. È quanto emerge dalla Nota di aggiornamento del Def (Nadef) approvata in settimana dal Consiglio dei ministri e inviata in Parlamento.Partiamo dai numeri. Il prezzo del Brent indicato nella Nadef è di 81,6 dollari al barile, che con un cambio euro/dollar...