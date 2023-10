Il Gse ha fatto sapere oggi che il 17 ottobre saranno pubblicati i bandi relativi alla tredicesima procedura di Aste e Registri del DM 4 luglio 2019, con l'indicazione dei contingenti di potenza disponibili e dei valori delle tariffe di riferimento. In applicazione del DL 57/2023 “Misure urgenti per il settore energetico", per la tredicesima proced...