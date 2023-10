Un contrato Ppa decennale in vista della realizzazione di un impianto fotovoltaico da 150 MW nel Lazio. Lo hanno firmato Edison e Kgal Espf 4, gestore tedesco del fondo per le energie rinnovabili Kgal. L'accordo, si legge in una nota, ha una durata decennale e prevede il ritiro da parte di Edison di tutta l'energia rinnovabile prodotta (attestato d...