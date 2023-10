Di recente popolazioni a noi vicine sono state colpite da due importanti disastri di origine naturale che hanno causato tante vittime: il terremoto in Marocco e l'inondazione in Tunisia.Sembra che i disastri naturali, soprattutto quelli di origine meteo-climatica, stiano aumentando. ma come stanno andando realmente le cose?Per rispondere a qu...