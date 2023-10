Il Consiglio UE ha adottato oggi il regolamento ReFuelEU Aviation, la norma del pacchetto Fit for 55 che servirà ad aumentare la domanda e l'offerta di carburanti sostenibili per l'aviazione (Saf).Tra le principali disposizioni del nuovo regolamento, l'obbligo per i fornitori di carburanti per l'aviazione di garantire che tutti i carburanti per g...