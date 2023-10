Gas in forte rialzo all'apertura della nuova settimana: il contratto per novembre al Ttf scambiato su Ice, che già venerdì aveva chiuso in rialzo di oltre 2 €/MWh a 38,2 €/MWh, dopo la notizia del voto dei sindacati australiani per una possibile ripresa degli scioperi negli impianti Gnl Chevron da giovedì prossimo...