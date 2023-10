Apertura in ulteriore forte rialzo il prezzo del gas al Ttf: il contratto per il mese di novembre scambiato su Ice, dopo aver chiuso ieri a quasi 44 €/MWh (43,9) stamani ha aperto a 44,6 e ha chiuso a 49,4. Anche le quotazioni a termine per i mesi di gennaio e febbraio sono tornate sopra quota 50 €/MWh per la prima volta da diversi giorni, con genn...