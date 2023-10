Giorgia Meloni

Una modifica della norma sull'accisa mobile per renderla di più facile attuazione; rifinanziamento della Nuova Sabatini per il 2023; interventi sul credito di imposta per ricerca e sviluppo. Sono alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge Fiscale collegato alla manovra di bilancio 2024, approvato questa mattina dal Consiglio dei ministri...