“La competitività nelle tecnologie verdi. Una nuova politica industriale per le imprese italiane” è il titolo dell'evento organizzato da Confindustria e Deloitte in programma lunedì prossimo 23 ottobre a viale dell'Astronomia.Nel corso del convegno, si legge in una nota, saranno presentate le principali evidenze de "Le imprese italiane e la compe...