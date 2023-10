Secondo il rapporto mensile di Terna pubblicato oggi, a settembre la domanda di elettricità in Italia è stata pari a 26,2 miliardi di kWh, con una crescita dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2022. Tale valore, il primo con variazione tendenziale positiva da luglio 2022, è stato raggiunto con un giorno lavorativo in meno (21 vs 22) e una tempe...