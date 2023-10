Nel 2023 si è registrato un nuovo boom di progetti di impianti fonti rinnovabili che hanno avviato la procedura di Via, con 1.372 richieste depositate per 68,22 GW in aumento del 142% sul dato 2022 che a sua volta era in crescita del 137% su quello del 2021. Lo evidenzia l'Osservatorio Via di Anie Rinnovabili, aggiungendo nel contempo che nello ste...