Nel 2022 gli aiuti per far fronte alla crisi energetica hanno rappresentato l'1,12% del Pil dell'Unione europea. Italia, Francia e Germania hanno rappresentato quasi il 70% della spesa complessiva. In assoluto, il singolo paese a spendere di più è stata l'Italia con 48 miliardi di euro, seguita dalla Germania con 40 e dalla Francia con 37; percentu...