I numeri sulla crescita del fotovoltaico “non sono sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali”. Per raggiungere il 72% di rinnovabili nel mix elettrico, come previsto dal Piano per la transizione ecologica di marzo 2022 occorre quasi quadruplicare la potenza fotovoltaica installata, attualmente a 27 GW, e portarla a 100 G...