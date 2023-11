Richieste di connessione

A fine settembre 2023, in Italia c'erano 148 progetti per 5,81 GW di nuova capacità rinnovabile in alta tensione pronta a partire. Si tratta di 101 progetti fotovoltaici per 4,4 GW di potenza e 47 progetti eolici per 1,41 GW di potenza. A fine giugno 2023, i progetti ready to build erano 145 per 5,71 GW di capacità, di cui 4,21 GW fotovoltaici e 1,...