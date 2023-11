Con 102 voti favorevoli, 64 contrari e un'astensione, l'assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di conversione in legge del DL 124/2023 Sud. Il governo aveva posto la questione di fiducia sull'approvazione del Ddl. In allegato è disponibile il testo nella versione trasmessa dalla Camera la settimana scorsa...