In un mondo in cui montano le tensioni geopolitiche, si parla sempre di più di “sovranità” – cioè indipendenza – nelle filiere di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le rinnovabili. Mentre l'Unione europea cerca di creare la propria “industria verde”, i 27 continuano però a soddisfare la propria domanda di pannelli fotovoltaici a...