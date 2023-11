Oggi il governo federale tedesco ha approvato un disegno di legge per tagliare i prezzi dell'energia elettrica per le imprese. Il taglio, ha fatto sapere il governo, durerà cinque anni dal 2024 al 2028. Le risorse per i primi due anni (fino a 12 miliardi nel 2024) sono già state individuate, mentre la legge di bilancio 2026-28 stanzierà le risorse ...