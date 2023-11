Sulla scia dei ribassi dei listini della scorsa settimana, i prezzi medi dei carburanti alla pompa continuano a scendere, con la benzina a 1,81 euro/litro in modalità self service, sotto il precedente minimo dell'anno toccato a metà maggio – e anche in autostrada sotto quota 1,9 euro/litro. Gasolio al livello più basso dal 3 agosto. Continuano inve...