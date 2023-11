Con risoluzioni n. 63 e 64 del 24 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n....