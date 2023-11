L'Italia insieme ad altri sei Paesi costieri della UE - Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro, Croazia e Malta - hanno inviato una lettera alla Commissione UE per chiedere di mettere in stand by l'ingresso dello shipping nell'Ets, atteso a gennaio 2024. Lo scrive il Financial Times nel numero odierno. "Il regime Ets che entrerà in vigore nel 2024 potre...