Rinnovabili, infornata di mega progetti al Mase

La spagnola Enerside sbarca in Italia con un FV da 358 MW e 82,5 MWh di accumulo. Eolico, progetto di Nva per 260 MM e dell'irlandese Aer Soleir per 244 MW. Le ultime dalla commissione Pnrr Pniec