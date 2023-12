Prosegue l'andamento discendente dei prezzi del gas iniziato alla fine della scorsa settimana. Ancora un forte calo per l'IG Index del Gme che nell'ultima rilevazione, relativa alla giornata di domani, scende di oltre 2,4 € a 41,73 €/MWh, contro i 44,14 €/MWh per quella di oggi. Il Ttf per dicembre, intanto, questa mattina ha aperto a 42 €/MWh e a ...