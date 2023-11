La soddisfazione, non trasversale, per il via libera preliminare alla quarta rata del Pnrr è stata subito offuscata dalla sonora sconfitta di Roma per l'Expo del 2030. La vittoria schiacciante e al primo colpo di Riad, e dell'Arabia Saudita, è senza appello e ci ricorda ancora una volta che il baricentro del mondo non è certo la vecchia Europa.On...