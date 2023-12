Da domani sulla piattaforma dell'Agenzia delle Dogane si potranno presentare le istanze per il credito di imposta del 12% per le spese legate all'acquisto di carburante nel luglio 2022 da parte delle imprese che effettuano autotrasporto di merci per conto di terzi. Lo ha fatto sapere la Direzione Generale Autotrasporto del ministero delle Infrastru...