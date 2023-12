Dopo due ribassi consecutivi i prezzi d'acquisto hanno messo a segno un recupero, che verrà ampiamente annullato dai ribassi di domani. Questa mattina la benzina e il risca hanno recuperato 10 euro per mille litri, mentre i gasoli autotrazione e agricolo 4. Il denso Btz ha preso 4 euro per mille chili. Sul Cif Med del 4 dicembre, convertito in euro...