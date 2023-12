La Svizzera ha accusato l'ex direttore operativo della Trafigura,, di aver pagato tangenti al capo di una compagnia petrolifera in Angola. Secondo l'ufficio del procuratore generale, un anonimo ex amministratore delegato della Sonangol, di proprietà statale, avrebbe intascato più di 5 milioni di dollari in cambio di accordi prefer...