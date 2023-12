Il raddoppio della portata dell'oleodotto transalpino di 753 Km, che parte da Trieste e arriva in Germania, si avvicina. Siot Tal investirà 44,4 milioni di euro per il potenziamento del terminale marino di Trieste e ha affidato l'incarico per la realizzazione del progetto a Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, controllata di Fincantieri Spa....