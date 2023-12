2

Nel 2023 le emissioni di COda combustione di fonti fossili di energia a livello globale si attestano a 36,8 miliardi di tonnellate, l'1,1% in più rispetto al 2022. Le emissioni da fossili aumentano in India (+8,2% anno su anno) e in Cina (+4%), mentre diminuiscono nel resto del mondo (-0,4%), negli Stati Uniti (-3%) e, soprattutto, nell'Unione Eu...