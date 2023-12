Apre la settimana in calo l'IG Index del Gme, che nell'ultima rilevazione, relativa alla giornata di domani, si riduce di oltre 1,6 €/MWh a 43,20 €/MWh contro i 44,82 €/MWh per quella di oggi. Anche il Ttf per gennaio questa mattina ha intanto aperto a 42 €/MWh e a ridosso della chiusura era sceso a 40,3. L'IG Index del Gme da oggi è pubblicato an...