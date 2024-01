Neoen ha avviato la costruzione dei suoi primi tre impianti fotovoltaici in Italia, in Lombardia e nelle Marche, con una capacità complessiva di 24,7 MWp. Gli impianti in Lombardia sono da 8 MWp e 7,6 MWp, quello nelle Marche da 9,1 MWp. Neoen ha sviluppato gli impianti e ne manterrà il 100% della proprietà. Il contratto per la loro costruzione è s...