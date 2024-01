2

Maire annuncia in una nota che la controllata Nextchem si è aggiudicata un nuovo contratto da Engie per la realizzazione di un Pre-Feed (progetto preliminare, ndr) per la gassificazione e la metanazione degli scarti lignei e un'unità di cattura della COper il progetto Salamandre, in Normandia. Questa aggiudicazione avviene in seguito al positivo ...