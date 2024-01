La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) erogherà finanziamenti per 400 milioni di euro a Mytilineaos per contribuire allo sviluppo di 2,6 GW di rinnovabili e accumuli in Grecia e per altri 230 mln di euro circa al gestore di rete polacco Enea per lo sviluppo dell'infrastruttura.Il finanziamento a Mytilineos in particolare sosterrà lo sviluppo...