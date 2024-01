Con decreto emanato in dicembre, che ha ricevuto martedì il via libera della Corte dei Conti, il Mase ha modificato il suo Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, parte del piano di attività del ministero per il 2023-25 approvato lo scorso marzo. La modifica rimodula tempi e quantità delle assunzioni. Il nuovo testo della sottosezione 3.3 del ...