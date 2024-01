Dopo 5 ribassi, si è arrestata la discesa dei gasoli in Mediterraneo, mentre la benzina ha registrato il terzo ribasso consecutivo. Questa mattina la benzina ha lasciato sul terreno 1 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo invece ne hanno presi 2, il risca 3 e il denso Btz 6 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate quest...