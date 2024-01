Sono 811 gli emendamenti al DL Energia depositati dai gruppi nelle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera. 158 sono gli emendamenti del M5S, 127 per il PD, 125 per la Lega, 102 per Fdi, 101 per FI, 76 per Verdi Sinistra, 40 per IV, 32 Azione, 31 Noi Moderati, 18 per le minoranze, 2 per +Europa...