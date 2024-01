Sui circuiti elettronici internazionali, una nuova escalation di violenza in Medio Oriente ha reso più instabile il mercato del petrolio, con i prezzi di Brent e Wti in calo ieri ma già in ripresa questa mattina. Una petroliera con greggio iracheno destinata alla Turchia è stata sequestrata dall'Iran mentre transitava nel Golfo di Oman. Il calo di ...