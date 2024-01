I risultati ufficiali ancora non ci sono, ma secondo risultati ufficiosi appresi dalla Staffetta nell'attesa asta di ieri per l'assegnazione del servizio elettrico a tutele graduali per 4,5 milioni di clienti domestici non vulnerabili, Enel e Hera sarebbero risultate assegnatarie di oltre la metà delle 26 aree in gara. In particolare, i due gruppi ...