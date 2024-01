Fotovoltaico a gonfie vele, eolico in difficoltà, in particolare se offshore e fuori dalla Cina, idrogeno verde non pervenuto, biocarburanti in forte accelerazione. Questi i quattro spunti più interessanti che emergono dal rapporto sulle rinnovabili pubblicato ieri dall'Aie, che fa un bilancio del 2023 e lancia uno sguardo sul prossimo quinquennio....