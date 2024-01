Stop al reddito energetico nel Lazio; via agli incentivi per le Cer in Friuli-Venezia Giulia; modifiche ai termini di adozione delle procedure abilitative semplificate (Pas) in Puglia. Dall'analisi delle “finanziarie” regionali finora approvate, emergono soprattutto queste novità, ma non solo: si va dalla mobilità sostenibile alle energie rinnovabi...