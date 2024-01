IG Index del Gme poco mosso: nella rilevazione il week end sale di circa 0,1 €/MWh a 32,42 € e quindi di altri 0,2 € in quella per la giornata di lunedì a 32,64 contro i 32,31 €/MWh dell'assessment per oggi. La variazione è in linea con quella dei mercati europei, con il contratto di febbraio al Ttf scambiato su Ice che questa mattina ha aperto a c...