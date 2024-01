Con un'ordinanza datata oggi 15 gennaio (v. allegato), il Tar Lombardia ha respinto la richiesta di Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di sospendere in via cautelare la delibera Arera che autorizza Snam all'interruzione della fornitura gas allo stabilimento. Nell'ordinanza si legge che a carico dell'ex Ilva risultano fatture non pagate verso Snam per un...